Яценюк не считает агитацией информкампанию «Фронта перемен»
Закон обходить никому не советует
Народный депутат Украины, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что его общественная организация направила подрядчикам по размещению внешней рекламы письма с просьбой своевременно демонтировать информационные материалы общественной организации, поскольку срок размещения завершился 17 октября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен", А.ЯЦЕНЮК отметил, что в ответ было получено письма с подтверждением того, что просьба правомерна и субподрядчики проинформированы о необходимости демонтажа плакатов в указанный срок.
Как известно, сегодня А.ЯЦЕНЮК подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты Украины.
В интервью журналистам он отметил, что будет вести свою предвыборную агитацию с соблюдением всех норм избирательного законодательства. «У меня высшее юридическое образование, я сам действую исключительно в рамках закона и никому не советую обходить закон», - подчеркнул он.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что информационная кампания общественной инициативы «Фронт перемен» не является предвыборной агитацией. «Там нет рекламы, нет ни фотографий, ни рекламных надписей», - отметил он.