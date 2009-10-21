Яценюк не считает агитацией информкампанию «Фронта перемен»

Народный депутат Украины, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что его общественная организация направила подрядчикам по размещению внешней рекламы письма с просьбой своевременно демонтировать информационные материалы общественной организации, поскольку срок размещения завершился 17 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен", А.ЯЦЕНЮК отметил, что в ответ было получено письма с подтверждением того, что просьба правомерна и субподрядчики проинформированы о необходимости демонтажа плакатов в указанный срок.

Как известно, сегодня А.ЯЦЕНЮК подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты Украины.

В интервью журналистам он отметил, что будет вести свою предвыборную агитацию с соблюдением всех норм избирательного законодательства. «У меня высшее юридическое образование, я сам действую исключительно в рамках закона и никому не советую обходить закон», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что информационная кампания общественной инициативы «Фронт перемен» не является предвыборной агитацией. «Там нет рекламы, нет ни фотографий, ни рекламных надписей», - отметил он.