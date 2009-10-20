Данные о развращении детей ВР слушает в открытом режиме

Парламент отказался в закрытом режиме заслушивать информацию правоохранительных органов по делу о развращенит детей.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутаты Украины Николай КАТЕРИНЧУК (фракция НУ-НС) предложил рассматривать данный вопрос в закрытом режиме. Но народные депутаты не поддержали это решение. «За» проголосовали 186 (при необходимых 226 – УНИАН) из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. За это решение голосовали почти в полном составе фракция БЮТ и 40 народных депутатов из фракции НУ-НС. Все остальные фракции за данное решение не голосовали.

Сейчас с трибуны парламента выступает генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.