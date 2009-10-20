От Черновецкого требуют вернуть коммунальные платежи киевлянам

Администрация Черновецкого должна вернуть сверх меры оплаченные коммунальные платежи киевлянам. Так считает один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«19 октября Шевченковский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Виталия Кличко и группы киевлян относительно незаконности Распоряжения КГГА от 29 апреля о повышении коммунальных тарифов для населения. Это значит, что с момента вступления судебного постановления в силу, все начисленные на основании распоряжений от 29 апреля суммы являются неправильными», - отметил оппозиционный депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, суд не просто подтвердил июльское распоряжение Кабмина об остановке тарифов «от Черновецкого», но и признал их незаконными и недействительными с момента принятия. Поэтому киевляне, которые заплатили лишние средства, имеют полное право на зачисление их в счет следующих месяцев.

«Жилищно-эксплуатационные организации при начислении платы за коммунальные услуги, - по мнению политика, - должны руководствоваться решением суда и начислять платежи по тем тарифам, которые действовали до 1 июня. А все излишне оплаченные средства должны быть зачтены как авансовые платежи».