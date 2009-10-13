Нафтогаз предложил Газпрому переписать договор Тимошенко-Путина

НАК «Нафтогаз Украины» уже направила ОАО «Газпром» свои предложения по коррекции отдельных положений газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Нафтогаз» отослал очень конкретные предложения касательно объемов, фиксации транзитного объема по другому контракту, формированию цен, то есть транзитной ставки, и цены на газ», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что со стороны «Газпрома» украинской стороне пока не поступало положительного ответа по данным предложениям.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ допустил, что для формирования ответа «Газпрома» необходима «политическая воля Кремля».

Он подтвердил гарантии украинской стороны на осуществление бесперебойного транзита природного газа для стран Европы в текущем сезоне, в то же время отметив, что в случае сохранения существующей договорной базы гарантировать транзитные поставки в сезоне 2010-2011 «никто не отважится».

«В то же время, если такая ситуация статус-кво контрактов и в дальнейшем будет сохраняться, то уже в следующий сезон 2010-2011 никто не отважится гарантировать, что будет так, как в этом сезоне», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно требовал от правительства и продолжает настаивать на необходимости пересмотра отдельных положений контрактов с целью установления между Украиной и Россией партнерского долговременного взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.

1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

3 сентября Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с 1 января 2010 года существенно повышается стоимость транзита российского газа по территории Украины в Европе.

3 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что «тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть, значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год – 2,56-2,7 долл. за тысячу кубометров на 100 километров».