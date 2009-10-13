Сенсация: на сессию Киевсовета пришел Черновецкий

В сессионный зал Киевского городского совета, где проходит блокирование заседания, пришел Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Киева в сопровождении охраны поднялся в президиум и занял свое рабочее место.

Он отметил, что поражен мужеством своего заместителя, который в таких условиях пытается вести заседание Киевсовета.

Депутаты, которые блокируют трибуну, озвучили требование к мэру - провести очередное заседание сессии в четверг. На это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Проблему нужно преодолеть. Заседание сессии состоится по любому. Все решения должны быть приняты, потому что все они - в интересах киевлян».

По завершении выступления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО депутаты из оппозиции настаивали: «В четверг! (провести сессию – УНИАН)».

После этого под возгласы «Позор!» мэр вышел из сессионного зала. Несколько минут он еще наблюдал молча за тем, что происходит в сессионном зале на мониторах, размещенных в холле Киевсовета.

В настоящее время секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ пытается проводить заседание. В зале уже зарегистрировались 96 депутатов Киевсовета. Обсуждается рассмотрение вопроса о тарифах на ЖКУ в столице.