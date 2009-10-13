Генералы из БЮТ собирают пресс-конференцию по поводу Кислинского
14:34, 13 октября 2009Политика
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В 16.30 в УНИАН
Сегодня, 13 октября, в 16.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: “Обращение генералов СБУ к Президенту Украины и председателю Службы безопасности Украины по поводу пребывания на руководящей должности в СБУ человека, подделавшего документы”.
Участники: народные депутаты Украины Андрей КОЖЕМЯКИН и Александр СКИБИНЕЦКИЙ.
Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.
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