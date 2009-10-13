Кличко не пускает Довгого на трибуну Киевсовета

Депутаты от Блока Виталия Кличко не позволили заместителю Киевского городского председателя - секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ занять свое рабочее место в президиуме сессионного зала Киевсовета после завершения Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, внеочередное заседание Киевсовета, против проведения которого выступают оппозиционные депутаты, не началось.

О.ДОВГИЙ убеждал лидера одноименного блока в Киевсовете Виталия КЛИЧКО и присутствующих в сессионном зале народных депутатов Николая КАТЕРИНЧУКА, Кирилла КУЛИКОВА и Владимира МАРУЩЕНКО, что хочет только доложить со своего места о результатах Согласительного совета.

По словам секретаря Киевсовета, в этом заседании приняли участие лидеры всех фракций, за исключением Блока Кличко, и пришли к выводу, что проведение сегодняшнего заседания является легитимным, поскольку 8 октября на президиуме сессии Киевсовета не было ни одного замечания от депутатов по поводу сегодняшнего заседания.

В то же время депутаты Блока Кличко опровергли эти слова О.ДОВГОГО, сказав, что такие замечания они давали. В свою очередь О.ДОВГИЙ отметил, что сегодня на Согласительном совете более ста депутатов из 120 сказали, что готовы принять участие в заседании, назначенном на сегодня. При этом он подчеркнул, что в повестке дня есть два блока вопросов, и один из них касается непосредственно пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

После этого блокирующие стали требовать у О.ДОВГОГО продемонстрировать эту повестку дня, куда вписано рассмотрение вопроса о тарифах.

В.КЛИЧКО, обращаясь к представителям СМИ, которым разрешили зайти в сессионный зал, сказал, что считает это «заговариванием» тарифного вопроса и «словоблудием», поскольку целью сегодняшнего заседания является «распределение остатков земельных ресурсов» Киева. В.КЛИЧКО в очередной раз подчеркнул, что сегодняшнее заседание сессии, как и завтрашнее, является незаконным. Поэтому все вопросы, в том числе главное – тарифы, должны быть рассмотрены на заседании в четверг, которое является законным.

О.ДОВГОГО так и не допустили к проведению заседания, и блокирование трибуны продолжается.

Народный депутат К.КУЛИКОВ подчеркнул, что намерен вместе с другими депутатами оставаться в сессионном зале Киевсовета, пока окончательно не будет решен вопрос о назначении заседания сессии на четверг, где первым вопросом будет вопрос тарифов на ЖКУ. По его словам, даже если его будут пытаться силой вывести из сессионного зала, он воспользуется своей депутатской неприкосновенностью. «Пока еще существует депутатская неприкосновенность. И пока ее не отменили, я прошу меня не касаться. А я не покину зал сессии, пока не будет решен вопрос тарифов», - заявил К.КУЛИКОВ.

По его мнению, сегодняшние события в Киевсовете – «это обращение к правительству, что вопрос Киева является немедленным, и его нужно рассматривать немедленно». К.КУЛИКОВ сказал, что всегда был противником блокирования, в то же время в этой ситуации он не видит другого пути решения проблемы. «Пока не будет решен вопрос тарифов, это здание работать не будет», - сказал К.КУЛИКОВ.

По его словам, вопрос тарифов должен быть решен в четверг первым. После этого мэр должен отменить соответствующие свои решения, дать поручение начать пересчет населению за услуги ЖКУ, и только после этого депутаты Киевсовета смогут заняться земельными вопросами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о возврате с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

«Наконец достигнуто полное взаимопонимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета министров принято совместное решение – с 1 ноября 2009 года возвратить старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.