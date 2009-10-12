СБУ ждет, пока диплом Кислинского проверит Главгосслужба

Коллегия Службы безопасности Украины примет решение в отношении заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО как только получит и изучит результаты проверки Главного управления государственной службы Украины о наличии у него диплома о высшем образовании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Как только к нам поступят результаты проверки, соберется коллегия СБУ, которая примет соответствующее решение по результатам этой проверки», - отметили в СБУ, напомнив, что руководитель ведомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО уже неоднократно подчеркивал, что указанный вопрос должна изучить Главгосслужба, которая оформляет на работу государственных служащих.

Как сообщал УНИАН, об использовании А.КИСЛИНСКИМ поддельного документа о высшем образовании заявил в конце сентября народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ. Он обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку достоверности диплома А.КИСЛИНСКОГО.

Сегодня, 12 октября, министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ Андрей КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - отметил министр.