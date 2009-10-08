Кризис в Украине закончится после избрания нового Президента?

Завершения политического кризиса в Украине и возобновления стабильного функционирования высших органов власти следует ожидать после выборов и инаугурации нового Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он, в частности, считает, что сегодня, даже учитывая внесение в Верховную Раду кандидатур на должности министров, нет оснований говорить, что Украина вышла на начало конца политического кризиса.

“Кризис закончится, если закончится, после второго тура президентских выборов, а точнее, после инаугурации нового Президента”, - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ. Если все будет хорошо, то именно с этой точки, по его словам, можно будет начать отсчет “начала конца политического кризиса”

До того, прогнозирует политолог, будет сохраняться “определенное волнообразное движение” – в некоторых вопросах Партия регионов и БЮТ будут находить компромисс и совместно за что-то голосовать, затем опять будет блокирование и отсутствие 226-ти голосов депутатов для принятия решений и так далее. Сейчас же, подчеркнул эксперт, нет оснований рассчитывать на стабильную работу парламента. “Такое впечатление, что в ней никто не заинтересован”, - добавил он.

Что касается назначения новых министров М.ПОГРЕБИНСКИЙ допускает, что правительство заинтересовано “в получении назначений на должности, которые хочет получить Юлия ТИМОШЕНКО”, а именно – вице-премьер-министров, министра финансов и тому подобное. В то же время в назначении министров обороны и иностранных дел, считает эксперт, не заинтересованы ни правительство, ни оппозиция.

“Будет новый Президент - будут назначения на эти должности в зависимости от вкуса и пожелания нового Президента”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.