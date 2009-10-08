Богословская считает, что сможет выйти во второй тур

Народный депутат, претендент в кандидаты на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что она сможет выйти во второй тур президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько голосов избирателей она рассчитывает получить на президентских выборах.

И.БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что нынешние президентские выборы в конечном итоге превратятся в «выборы «4+1»: будет четыре основных кандидата – Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО от «старых» политиков, И.БОГОСЛОВСКАЯ и Арсений ЯЦЕНЮК от «новых», а также нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО, рейтинг которого к зиме вырастет до 6% или даже до 11%. По ее мнению, В.ЮЩЕНКО не сможет сыграть свою «победную игру в этой конструкции», но будет очень сильно влиять на исход выборов.

«При такой конструкции проходным во второй тур выборов может оказаться процент порядка 17-18%. Он может быть достижим практически для всех из этих четырех кандидатов», - сказала она.

По ее словам, сегодня более половины граждан говорят о том, что ни при каких условиях не проголосуют за тех, кто был при власти, а это «колоссальная сила развития, которая может положить начало большому, новому этапу Украины». Народный депутат убеждена, что никто из тех, кто был в Украине при власти, не способен вывести страну из кризиса.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также отметила, что за 100 дней до выборов количество кандидатов в президенты уже определилось. «Пресса и политики склоняются к тому, что число претендентов на президентский пост не будет превышать 12 человек», - сказала она.

По ее мнению, уже сейчас совершенно очевидно, что концепция нынешних выборов будет состоять в борьбе «старого против нового». «Я пошла на президентские выборы именно потому, что не верю старым политикам, точно также как им не верит абсолютное большинство украинского народа», - добавила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она также убеждена, что новый Президент должен защитить людей от «проворовавшейся власти и Украину от внешнего поглощения».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, опыт предварительной избирательной кампании в Крыму показал, что «мы получили с 0% до 9% за два месяца». Она отметила, что это означает, что основная масса избирателей находится в электоральном поиске. «Это подтверждает то, что любой из этих четырех кандидатов вполне может к первому туру иметь 15-20%. Это делает выборы совершенно непредсказуемым, и если перевести в количество голосов, то это 5-7 млн. в зависимости от явки», - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что впервые за 18 лет Независимости Украины народ способен сделать свой выбор на этих президентских выборах, так как власть очень ослаблена. «Центральной власти сегодня нет, она развалена. Она (власть - УНИАН) по-прежнему считает, что путем обмана, манипуляций, политических взяток она сфальсифицирует выборы и заставит людей принять результат. Но власть настолько развалена, что у нее даже нет админресурса, на который она рассчитывает, потому что он тоже развален», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.