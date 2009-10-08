Тимошенко заставляет министров голосовать за чистые листы?

В Главной службе связей с Кабинетом министров и Верховной Радой Секретариата Президента заявляют, что «авансовый» способ принятия решений правительством ставит под сомнение легитимность актов Кабинета министров Украины.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

“Последнее заседание Кабинета министров подтвердило тенденцию фактического нивелирования правительства как конституционного коллегиального органа. Правительство предприняло следующий шаг за пределы процедур, определенных Регламентом КМУ и законодательством. Теперь члены Кабмина голосуют «авансом», то есть за нормативные акты, тексты которых еще не написаны. В итоге – премьер-министр единолично будет решать, как будет сформирована окончательная редакция таких актов”, - говорится в сообщении.

Именно таким образом, отметили в Главной службе связей с КМУ и ВР, правительство якобы одобрило законопроект об отмене рыночного сбора, хотя розданный на заседании 7 октября текст не был поддержан. Вместе с тем, руководителям Минфина и Госкомпредпринимательства (ни один из которых не является членом КМУ) поручено подготовить новую редакцию законопроекта, за которую «авансом» заставили проголосовать членов КМУ. Следовательно, отметили в Главной службе, Юлия ТИМОШЕНКО отчиталась СМИ, что правительство свою работу по облегчению жизни малого бизнеса выполнило, и требует от ВРУ принять этот (в действительности несуществующий!) законопроект «уже до конца текущей недели».

“Именно таким образом было «продавлено» решение правительства и на первой части заседания, которая традиционно была призвана создать иллюзию заботы премьер-министра об определенной категории избирателей. В этот раз внимания удостоились работники морских портов, масштаб наобещанного которым превысил ранее обещанные «золотые горы» учителям, библиотекарям, почтальонам, лесникам и другим, кого приглашали на предыдущие заседания КМУ. В то же время, представленный членам Кабмина пакет проектов решений по морехозяйственному комплексу, который вопреки регламенту КМУ не был подан на согласование соответствующим министерствам и ведомствам, вызвал серьезные замечания со стороны ряда министров. Непринятие правительственных актов означало бы провал шоу для СМИ, потому Ю.ТИМОШЕНКО инициировала: голосуем сейчас пакетом все 36 решений, окончательная редакция которых пока не известна, и должна быть сформирована Минтрансом с участием руководства портов, а после - согласована премьером. Следовательно, Ю.ТИМОШЕНКО отчиталась на пресс-конференции о принятии «фундаментального пакета, пакета настоящих реформ» в поддержку портового хозяйства Украины. В действительности, никто из членов КМУ не сможет объяснить, как выглядит окончательная редакция такого пакета, поскольку ее не существует”, - сообщили в Главной службе связей с Кабинетом министров и Верховной Радой СП.

“Именно таким «авансовым» способом, по их убеждению, правительство приняло и решение по суперчувствительному вопросу расчетов предприятий теплоэнергетики за природный газ. Относительно вынесенных на заседание проектов решений позиции профильных министров оказались диаметрально противоположными. Вместо проведения обсуждения по существу этой проблемы и принятия коллегиального решения, премьер перевернула процедуру рассмотрения «с ног на голову»: провела голосование за решения, содержание которых должно быть сформировано на следующий день на заседании правительственного комитета. Нетрудно спрогнозировать, что, в конечном счете, все будет решаться в кабинете премьер-министра”.

Как отметили в Главной службе связей с КМУ и ВР, “такой «авансовый» способ принятия решений КМУ, кроме того, что дает возможность создавать иллюзию активной работы правительства ТИМОШЕНКО, подрывает легитимность таких нормативных актов. Ведь фактически предоставляет премьер-министру право единолично принимать решения относительно окончательной редакции актов КМУ, то есть принимать их, что противоречит Закону «О Кабинете министров Украины», который определяет, что правительство является коллегиальным органом и принимает решения исключительно на своих заседаниях”.