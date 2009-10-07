Между Украиной и Россией нет юридически оформленной границы

Глава Министерства иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ выражает обеспокоенность отсутствием должным образом юридически оформленной украинско-российской государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию В.ХАНДОГИЙ выразил во время встречи в Харькове руководителей внешнеполитических ведомств Украины и России с главами приграничных областей, представителями министерств и ведомств двух государств.

По мнению В.ХАНДОГИЯ, Украина и Россия имеют большой потенциал для сотрудничества, но для его системного задействования «должны решить ряд актуальных вопросов приграничного взаимодействия». Это, в частности, «создание и обустройство пунктов пропуска на совместной государственной границе». При этом он назвал неутешительной «картину» функционирования некоторых уже имеющихся местных пунктов пропуска.

«Требуют решения и вопросы, связанные с организацией совместного приграничного и таможенного контроля, вопросы сезонной торговли, внедрение принципа «единого окна» для таможенного оформления грузов во время осуществления украинскими и российскими предприятиями экспортно-импортных операций, организация «зеленого коридора» для пропуска легковых средств, введение единых тарифов на железнодорожные перевозки и т.п.», - сказал В.ХАНДОГИЙ.

Он выразил убеждение, что «эффективному развитию приграничного сотрудничества во многом могло бы способствовать и окончательное решение ряда вопросов общегосударственного характера».

Например, сказал министр, «отсутствие должным образом юридически оформленной украинско-российской государственной границы, включая ее демаркацию, не позволяет должным образом бороться с контрабандой, нелегальной миграцией, проникновением наркотиков и оружия, иными правонарушениями». Причем, подчеркнул он, «речь не идет о копании рвов и возведении стен, а о физическом утверждении линии, разделяющей суверенные территории двух стран. Другими словами – где кончается юрисдикция одного государства и начинается юрисдикция другого».

Отсутствие обозначенной на местности госграницы, сказал В.ХАНДОГИЙ, «часто приводит к хозяйственным спорам принадлежности имущества, права землепользования и т.д. А из-за того, что акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива до сих пор не размежеваны, мы сталкиваемся с такими негативными явлениями, как браконьерство, нарушение правил судоходства. Поскольку отсутствуют юридически оформленные морские границы, так долго продолжались разбирательства в связи с арестом экипажа украинского судна «Ялта»в Азовском море весной этого года».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН после окончания встречи, В.ХАНДОГИЙ ответил, что он «доволен результатом нынешних переговоров» в Харькове.

Выступая на брифинге по окончании встречи, В.ХАНДОГИЙ и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ высказались за необходимость проведения в дальнейшем подобных мероприятий.

Следующая встреча в таком же формате состоится в 2010 году на территории Российской Федерации.