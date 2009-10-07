Суд отменил запрет на «плохую» рекламу про Тимошенко (документ)

Печерский райсуд Киева сегодня отменил собственный запрет на «плохую рекламу» про Тимошенко.

Решение суда УНИАН передала пресс-служба нардепа от ПР Сергея Кивалова.

Также суд оставил без рассмотрения иск партии «Батькивщина» к Пидлубному Петру Сильвестровичу о признании незаконными и противоправными действий этого гражданина по размещению на украинских телеканалах «антитимошенковского» ролика.

Комментируя решение суда, нардеп-регионал не удержался от соблазна предположить, что 22 сентября (когда Печерский суд запретил всем украинским СМИ и рекламным агентствам размещать «недобросовестную» рекламу с упоминанием премьер-министра Юлии Тимошенко) «карающую длань» судьи направляла «волосатая лапа» политического кукловода».

«Это же надо довести судебную систему до такого состояния! – Посетовал регионал. - Политический кукловод принимает решение, оглашает его на всю страну - и вот уже судья влиятельного в Украине суда, спешит его исполнить. Затем тот же «кукловод» дает отбой – и снова судья, словно официант столичного ресторана, сбиваясь с ног, спешит услужить «патрону».

Напомним, что вчера заместитель председателя Верховной Рады бютовец Николай Томенко заявил, что Блок Юлии Тимошенко решил отозвать из Печерского районного суда столицы иск о запрете недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра.

В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что иск ВО «Батькивщина» в Печерский районный суд города Киева был попыткой обратить внимание на необходимость не допустить наполнение эфиров негативной информацией и превратить президентскую избирательную кампанию в политические «разборки» и обливания друг друга грязью. «Мы уже имели печальный опыт, когда в политической рекламе многих кандидатов в президенты делили Украину на три сорта и унижали собственный народ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер заметил, что, «к сожалению, эта дискуссия показала, что каждая команда считает, что она не будет иметь проблем во время президентской избирательной кампании, и согласие на конструктивную содержательную и положительную дискуссию ей не нужно».