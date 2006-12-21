Регионалы предлагают замену Тарасюку

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Владимира ОГРЫЗКО исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.

Проект под номером 2788 был зарегистрирован в парламенте 20 декабря. Документ внес народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА.

Как отмечается в проекте постановления, в связи с принятием постановления Верховной Рады Украины от 1 декабря 2006 г. №413-V об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины и в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить и.о. министра иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО - первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Постановление должно вступить в силу со дня его принятия.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, принимая постановление об освобождении Б.ТАРАСЮКА, парламент действовал в рамках полномочий, определенных пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, которым установлено, что Верховная Рада Украины назначает по представлению Президента Украины премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины, по представлению премьер-министра Украины других членов Кабинета Министров Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества, освобождает указанных лиц от должностей, решает вопросы об отставке премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины.

Согласно выводу Министерства юстиции Украины, который является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, Указ Президента Украины от 5 декабря 2006 г. №1033 "О продолжении исполнения министром иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКОМ своих должностных обязанностей" изданный Президентом Украины с превышением предоставленных ему Конституцией Украины полномочий, отмечается в пояснительной записке.

В то же время дальнейшая неопределенность с назначением министра иностранных дел Украины негативно скажется на имидже Украины как государства, вносит напряжение в отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти и Президентом Украины, существенно влияет на результаты деятельности Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, других органов государственной власти Украины во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах деятельности.

Именно поэтому, идет речь в пояснительной записке, учитывая конституционные полномочия Верховной Рады по вопросам формирования состава Кабинета Министров и с целью частичного решения сложившейся ситуации, предлагается назначить и.о. министра иностранных дел Украины первого заместителя министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО.

Кроме того, Л.КОЖАРА зарегистрировал в ВР под №2789 проект постановления о временном возложении исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины на В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

20 декабря Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина - депутаты из Партии регионов заблокировали вход министру.