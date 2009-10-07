Нардепы Задирко и Каплиенко говорят, что БЮТ пытается заткнуть рот правде

Народные депутаты Украины Геннадий ЗАДИРКО и Владимир КАПЛИЕНКО требуют расследовать инцидент, связанный с препятствием парламентским телеканалом «Рада» освещению их пресс-конференции на тему «Защита нарушителей Конституции – политическая философия БЮТ?».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения «За демократию и справедливость», соответствующее обращение Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО направили в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины и Комитет по вопросам свободы слова и информации.

«Освещение деятельности Верховной Рады Украины, в том числе на телеканале «Рада», в соответствии с должностными обязанностями, курирует первый заместитель спикера парламента. Учитывая, что эту должность сегодня занимает БЮТовец Николай ТОМЕНКО, можно догадаться, почему парламентский телеканал проигнорировал пресс-конференцию народных депутатов. Ведь он хорошо знал, что мы будем снова критиковать БЮТ и Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал Г.ЗАДИРКО.

«Еще не утих скандал с решением Печерского суда, которым запрещалось распространение критической информации о деятельности ТИМОШЕНКО и правительства, еще свежи в памяти ее высказывания о необходимости введения в Украине диктатуры, а БЮТовцы вновь пытаются заткнуть рот неприятной для них правде», - добавил В.КАПЛИЕНКО.

Как известно, во время брифинга народных депутатов Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО, проходившем 7 октября в помещении Верховной Рады Украины, телеканал «Рада» выключил прямую трансляцию этого события.