Янукович встречается с Ющенко

Премьер Виктор Янукович утром находится у президента Виктора Ющенко.

Кортеж премьера прибыл в секретариат президента в 10:00.

Как известно, в среду Кабинет министров снова не пустил на свое заседание министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

Тогда премьер Виктор Янукович заявил, что требует от президента назначить новую кандидатуру на эту должность.

Не исключено, что именно с этим предложением Янукович и прибыл к президенту.

"Украинская правда"