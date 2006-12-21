Червоненко пригласил Моисеева на мальчишник

Вчера губернатору Запорожской области Евгению Червоненко исполнилось 47 лет. Именинник решил отпраздновать это событие дважды – в среду в Запорожье, в четверг в Киеве, пишет газета «Сегодня».

Вчерашнее застолье (мальчишник, как сказал сам Червоненко, - его жена Маргарита сейчас находится в Киеве) проходило в VIP-зале ресторана в стиле украинский фолк «Запорожская сечь» на острове Хортица.

Среди присутствовавших были замечены члены губернаторской команды Червоненко, советник Президента Александр Зинченко и «десант» депутатов-регионалов – выходцев из Запорожья. В отличие от привыкших к обидчивости VIP-персон сотрудников киевского «общепита», администратор запорожского ресторана не стала скрывать от журналистов меню прошедшего праздника желудка.

Именинник начал мальчишник рюмкой горилки, поднесенной (по казацкой традиции) на лезвии сабли. Гостей потчевали водкой, коньяками, виски и винами. Администратор Светана рассказала журналистам, что к столу подавали баранину по-королевски (вымоченные в белом вине стейки молодого барашка, жареные на гриле) нарезки из сала и мяса, морепродукты со специями, осетрину и сома, торт с фруктами и 47-ю свечками. И гвоздь программы – «Требуху». Фирменное блюдо ресторана готовится в виде колбасок разных сортов из «пупков» и зелени с перцем и чесноком. И подается официантками в национальных костюмах.

Поздравить Евгения Альфредовича приехал и его друг – росийская поп-звезда Борис Моисеев. «Мы познакомились в Ялте», - рассказал Червоненко «Сегодня». Тогда его (в день рождения Медведчука) отстранили от руководства Госкомрезервом, и Червоненко поехал в Крым, где один из его друзей и познакомил его с Моисеевым. «Я тогда не смог снять номер ни в одной из ялтинских гостиниц. Так Боря мне сказал: «У меня всегда есть броня на два номера в гостинице. Я сейчас уезжаю на гастроли, так что можешь там поселиться». И тут я начинаю громко смеяться, - продолжал именинник, - никто не может понять, почему. Успокоившись объясняю: «Вы представляете – на следующий день после этого украинские газеты напишут, что Червоненко живет в номере Бориса Моисеева».

«Вы знаете, не верьте в нетрадиционную сексуальную ориентацию Бориса, - неизвестно для чего добавил Червоненко, - это просто сценический образ. Он очень умный парень. Наверное, еврей. Поверьте, Путин не зря дал ему заслуженного артиста».

Жена и дочери вручат подарки Евгению Альфредовичу только в Киеве, сообщает издание. Пока дары держатся в секрете. А губернаторская команда презентовала имениннику австрийское ружье «Штейер». Друзья – казацкую саблю.