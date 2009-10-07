Русская община Крыма призвала своих людей выходить из ПР

Общественная организация «Русская община Крыма» призвала своих активистов прекратить членство в Партии регионов.

«Русская община призывает своих активистов, состоящих в Партии регионов, в индивидуальном порядке прекратить членство в партии», - сказано в заявлении пресс-службы организации, текст которого передан УНИАН.

Община уточняет, что речь идет о крымской организации Партии регионов, которую она считает подконтрольной «регионалу», руководителю парламента автономии Анатолию ГРИЦЕНКО.

В Русской общине считают, что крымский спикер «пытается дискредитировать общественную организацию».

Кроме того, община в очередной раз предупреждает лидера «регионалов» Виктора ЯНУКОВИЧА: деятельность А.ГРИЦЕНКО на посту председателя Верховной Рады автономии «несет угрозу обвала его личного рейтинга по Крыму в предстоящей президентской кампании».

В сообщении не уточняется, сколько активистов Русской общины имеют партбилеты ПР.

6 октября А.ГРИЦЕНКО заявил о начале развала Русской общины. Лидер организации Сергей ЦЕКОВ это опроверг.

На выборы в Крыму в 2006 году Партия регионов шла вместе с «Русским блоком» и Русской общиной.

В последнее время отношения вчерашних союзников ухудшились. Представители «Русского блока» и Русской общины в парламенте автономии вместе с депутатами из фракции партии «Союз» добиваются отставки А.ГРИЦЕНКО.