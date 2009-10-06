Эксперты считают, что Рада оказывает «медвежью услугу людям»

Эксперты считают, что повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума приведет к усилению экономического кризиса в Украине.

Об этом идет речь в переданном УНИАН опросе экспертов-экономистов, проведенном компанией “Социополис”.

В компании напомнили, что Верховная Рада сегодня в первом чтении приняла проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», которым существенно повышается уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ назвал принятое ВР в первом чтении решение о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты «медвежьей услугой людям».

Эксперт отметил, что социальные стандарты, заложенные правительством в проекте госбюджета на 2010 год, являются взвешенными, и не несут угрозы макроэкономической стабильности страны.

По словам И.БУРАКОВСКОГО, в то же время сегодняшнее решение ВР – это риск для финансовой системы. Потому что в случае принятия данного закона в целом с проблемой нехватки средств столкнется не только государственный бюджет, но и предприятия, которые вряд ли в условиях кризиса смогут приспособиться к «новым социальным стандартам».

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР назвал сегодняшнее решение парламента крайне неудачным.

Он отметил, что этот законопроект - политический компромисс. Эксперта беспокоит сам факт рассмотрения подобных законов в то время, когда страна находится в сложном экономическом положении, когда социальные стандарты повышаются не в результате улучшения экономической ситуации, а по политическим соображениям. «Поэтому нынешнее решение Верховной Рады относительно повышения минимальной заработной платы можно назвать крайне неудачным», - сказал А.ПАСХАВЕР.

Также негативно оценил проект закона о повышении социальных стандартов заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО . Он отметил, что резкий рост – почти в полтора раза – минимальной зарплаты приведет к валовому росту стоимости рабочей силы и в бюджетном секторе, и в сфере производства. «Это несет инфляционный риск, - считает эксперт. – Если и увеличивать социальные показатели, то это нужно делать постепенно, учитывая реальную экономическую ситуацию».

По мнению эксперта Школы политической аналитики при НАУКМА Сергея КИСЕЛЕВА , сегодняшнее решение депутатов «выглядит как достаточно большая авантюра». Эксперт отметил, что резкое повышение минимальной зарплаты – с 650 грн. в месяц до 869 грн. – может привести к разбалансированию государственного бюджета и увеличению его дефицита. Это, в свою очередь, влечет за собой риск увеличения инфляции и падения курса гривни к иностранным валютам, отметил С.КИСЕЛЕВ. «Социальные стандарты повышать нужно, - заметил он, - но в кризисных условиях стоило бы оказывать адресную поддержку наиболее незащищенным гражданам, как это предлагает правительство в своем проекте бюджета на следующий год».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.