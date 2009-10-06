Рада дала Ющенко 3 дня на подписание закона о деньгах на Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 262 народных депутата из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе отмечается, что Верховная Рада 1 июля 2009 года приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Президент Украины, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, возвратил данный закон для повторного рассмотрения Верховной Радой с предложением его отклонить. Предложение Президента было рассмотрено Верховной Радой на пленарном заседании внеочередной сессии парламента 21 августа 2009 года и отклонено, а вышеупомянутый закон при повторном рассмотрении снова принят ВР не менее чем двумя третями ее конституционного состава.

В соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины и Решением Конституционного Суда Украины от 7 июля 2009 года (дело о конституционно установленной процедуре вступления в силу законом), 25 августа 2009 года закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года был направлен Президенту для подписания и официального обнародования. 4 сентября 2009 года Президент возвратил данный закон в ВР без подписи и предложил, вопреки статье 94 Конституции Украины и Решению Конституционного Суда Украины от 7 июля 2009 года, во второй раз рассмотреть этот закон со своими новыми предложениями.

«Таким неконституционным способом Президент Украины отказался от подписания закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года, предложив Верховной Раде нарушить соответствующую конституционную процедуру», - сказано в постановлении.

Учитывая изложенное и с целью обеспечения выполнения конституционной процедуры вступления в силу данного закона, Верховная Рада постановила: предложить Президенту обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года, безотлагательно обнародовав текст данного закона за подписью главы государства.

Председателю Верховной Рады во исполнение части четвертой статьи 94 Конституции Украины парламент поручил официально обнародовать и опубликовать за своей подписью закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года в случае не обнародования его Президентом в трехдневный срок со дня принятия этого постановления.

Как сообщал УНИАН, законом “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины” устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Эти поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.