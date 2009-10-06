Рада хочет урезать зарплаты высокому начальству, деньги - на «минималку»

Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления «Об осуществлении дополнительных мер по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины, направленных на повышение размеров государственных социальных стандартов и гарантий».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 316 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметила на заседании парламента автор данного проекта постановления Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов), документом предусматривается, что должны быть уменьшены ассигнования государственных распорядителей государственных средств и приведены в соответствие бюджетные назначения госбюджета-2009 путем представления правительством на рассмотрение Верховной Рады соответствующих предложений.

Данным проектом постановления предусмотрено, что высвобожденные средства должны быть направлены исключительно на увеличение расходов государственного бюджета Украины с целью повышения размеров государственных социальных стандартов и гарантий.

В ответ заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК отметил, что принятие такого документа является нецелесообразным, поскольку в нем речь идет о сокращении выплат для государственных служащих. По его словам, на сегодняшний день среднемесячная заработная плата в местных государственных администрациях составляет 1 тыс. 700 грн., а в органах местного самоуправления – в среднем 2 тыс. грн.

По его словам, если речь идет о государственных учреждениях, «как это написано в проекте постановления», то среднемесячная зарплата в сфере образования составляет 1 тыс. 500 грн. По мнению В.МАТВИЙЧУКА, сокращение для этих категорий служащих заработной платы вдвое «просто ужасно и недопустимо». Он добавил, что если речь идет о высокопоставленных должностных лицах, то это не решает проблемы в целом. По его словам, это «не больше 4 тысяч человек, и это абсолютно не является источником финансирования 100 млрд. расходов, которые предлагаются на социальные потребности».

В ответ А.ГЕРМАН сказала, что не странно то, что в Украине такой экономический кризис, если «заместитель министра финансов не умеет читать документы». «Если бы он прочитал проект постановления, то, простите, не говорил бы таких откровенных глупостей», - добавила А.ГЕРМАН.