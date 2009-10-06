Кандидаты на Нобелевскую премию по физике

Королевская шведская академия наук во вторник в Стокгольме назовет имена лауреатов Нобелевской премии 2009 года в области физики, сообщила пресс-служба Нобелевского фонда.

По прогнозам экспертов компании Thomson Reuters, Нобелевский комитет в этом году может отметить исследования в области квантовой оптики, и лауреатами могут стать Петер Золлер (Peter Zoller) из Австрии и германский ученый Хуан Игнасио Сирак (Juan Ignacio Cirac). Эти ученые сформулировали в середине 1990-х годов представление о квантовом компьютере, который, как предполагается, будет намного эффективнее нынешних вычислительных машин.

Шведская газета "Дагенс нюхетер" наиболее вероятными кандидатами на Нобелевскую премию по физике в этом году считает других исследователей в области квантовой оптики. В частности, француза Сержа Хароше (Serge Haroche), исследования которого считаются предпосылкой для развития квантового компьютера.

Среди возможных кандидатов упоминается в Швеции также и другой французский исследователь - Ален Аспект (Alain Aspect), доказавший парадокс, в который не верил, к примеру, Эйнштейн. В частности, речь идет о взаимосвязи между частицами, расположенными далеко друг от друга.

В "Дагенс нюхетер" также не исключают, что премию в этом году могут получить израильтянин Якир Ааронов (Yakir Aharonov) и британец Майкл Берри (Michael Berry) за их открытия квантовых феноменов, называемых сегодня эффектом Ааронова и фазой Берри.

РИА "Новости"