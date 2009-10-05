Второй Международный конкурс игристых вин им. Голицына

С 7 по 10 октября 2009 года в Доме шампанских вин «Новый Свет» состоится Второй Международный конкурс игристых вин им. Льва Голицына. Участие в конкурсе подтвердили 27 предприятий из 15 стран (Франция, Италия, Испания, Германия, Грузия, Молдова и др.).

Конкурс будет проводиться по правилам, утвержденным Международной организацией винограда и вина (МОВВ) на 2009 год. Надзор за соответствием конкурса мировым стандартам будет проводить официальный наблюдатель от МОВВ – Ян ЖУБАН – энолог с мировым именем, эксперт по вопросам виноделия, ассистент генерального директора МОВВ. В состав жюри конкурса в 2009 году включены специалисты из разных стран; возглавит жюри эксперт МОВВ, магистр вина Джон САЛЬВИ (Франция).

В рамках конкурса планируется проведение первой в Украине ярмарки шампанских виноматериалов. В ней примут участие ведущие украинские предприятия первичного виноделия, которые предложат производителям игристых вин сырье урожая 2009 года. У всех журналистов будет возможность почувствовать себя настоящими виноделами, заложив на трехлетнюю выдержку собственную именную бутылку шампанского, отмечают организаторы. Также в программе: экскурсии, дегустации, посещение виноградников, заседание Клуба Любителей Брюта и море шампанского.

Организаторы конкурса оплачивают журналистам авиаперелет Киев-Симферополь, трансфер из Симферополя до пгт. Новый Свет, а также проживание и питание.

Аккредитация проводится по тел.: 256-20-33, 256-20-32, либо по электронной почте: goutsalova@marketingburo.com.ua

Контактное лицо – Кристина ГУЦАЛОВА, моб. тел.: +38 (067) 782-02-92.