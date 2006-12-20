Черновецкий встретился с Лужковым

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в 10.30 по московскому времени прибыл в Москву для встречи с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской администрации, в аэропорту “Шереметьево-3” его встречали префект Северо-Восточного административного окоруга Москвы в ранге министра Правительства Москвы Ирина РАБЕР, советник посланника Посольства Украины в Российской Федерации Александр БОНДАРЕНКО, представители руководства мэрии Москвы.

В 12.30 началась запланированная встреча мэров двух столиц, на которой будет подписан Протокол о сотрудничестве в области градостроительства, отметили в пресс-службе.

Как отметил вчера Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в интервью журналистам, рассказывая о предстоящей поездке, на 14.00 в его честь в мэрии Москвы состоится торжественный обед, который дает Ю.ЛУЖКОВ.

В ходе визита также состоится встреча делегации Киева с членами правительства Москвы. Запланирована также встреча Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ и Киевского городского головы, в которой примет участие глава УПЦ МП Владимир.

Планируется, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вернется в Киев сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, визит был запланирован во исполнение положений Соглашения между правительством Москвы и Киевской городской властью и в связи с подписанием Протокола о сотрудничестве в области градостроительства.

В состав киевской делегации также вошли: предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всей Украины Владимир; заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ; заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ; и.о. заместителя председателя КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций Денис БАСС; и.о. заместителя председателя КГГА – советник городского председателя Владимир ГОЛОВАЧ; первый помощник Киевского городского председателя – руководитель группы советников Вячеслав СУПРУНЕНКО; начальник управления информационного обеспечения – пресс-секретарь Киевского городского председателя Марина ЛАХНО.