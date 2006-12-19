Президенту не терпится получить бюджет
15:09, 19 декабря 2006Политика
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Ющенко попросил Мороза срочно прислать документ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ с просьбой безотлагательно направить ему для принятия решения Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-служба отмечает, что данный закон принятый сегодня по результатам рассмотрения предложений Президента.
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