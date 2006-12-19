Президенту не терпится получить бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ с просьбой безотлагательно направить ему для принятия решения Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба отмечает, что данный закон принятый сегодня по результатам рассмотрения предложений Президента.