Тимошенко опять советует Ющенко игнорировать бюджет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО советует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не подписывать и не ветировать доработанный закон о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Верховной Раде.

По словам лидера БЮТ, принятый сегодня госбюджет почти не изменен, как того требовал Президент.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «в любом случае, бюджетный кризис достиг апогея». По ее словам, в 2007 году каждый человек почувствует, что этот документ разработан в поддержку крупного капитала и направлен против рядового гражданина.

По мнению лидера БЮТ, антикризисная коалиция провоцирует Президента, чтобы он применил вето к бюджету, и таким образом коалиция хочет переложить ответственность за госбюджет на Президента.

В этом случае Ю.ТИМОШЕНКО советует Президенту не подписывать закон о госбюджете, а вернуть его в Верховную Раду. В соответствии с законодательством, после этого в течение 15 дней председатель ВР Александр МОРОЗ должен ввести его в действие своей подписью, и таким образом, по словам лидера БЮТ, пусть коалиция несет ответственность за этот бюджет.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря ВР приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета.