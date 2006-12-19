Олийнык: Цушко подал сигнал преступному миру

Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) предлагает 22 декабря на пленарном заседании Верховной Рады Украины заслушать информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО о массовом освобождении должностных лиц руководящего состава Министерства внутренних дел.

Текст соответствующего проекта постановления ВР зарегистрирован в парламенте.

В комментарии УНИАН С.ОЛИЙНЫК отметил, что массовое увольнение заместителей министра внутренних дел на протяжении короткого срока свидетельствует о внедрении политического подхода к кадровой политике в МВД. Это, подчеркнул депутат, является недопустимым, поскольку является “сигналом для преступного мира” и приведет к росту уровня преступности и ухудшения криминогенной ситуации в государстве.

С.ОЛИЙНЫК напомнил, что во время представления новоназначенный министр В.ЦУШКО заявил, что в кадровых назначениях будет руководствоваться двумя критериями – профессиональностью и честностью сотрудников. По этому поводу депутат отметил, что в такой короткий срок с 1 по 13 декабря (с момента назначения министра до принятия решения об увольнении его заместителей – УНИАН) В.ЦУШКО не мог провести кадровые изменения государственных служащих высшего ранга, исходя именно из профессионального аспекта, и проверить их соответствие указанным критериям и принципам.

Кроме того, С.ОЛИЙНЫК утверждает, что заявления об освобождении по собственному желанию заместители министра писали под давлением, о чем свидетельствует и их “оптовый” характер. Более того, С.ОЛИЙНЫК, ссылаясь на собственную информацию, заявляет о том, что заявления на освобождение “отобраны” и у других руководителей разных подразделений МВД, и о существовании “какого-то тайного списка почти из 380 лиц, которые запланированы на увольнение во всей структуре МВД”, в том числе в регионах. “Такая масштабная ротация является абсолютно неприемлемой”, - отметил С.ОЛИЙНЫК.

Он подчеркнул, что политизация МВД, кроме того, что приведет к расбалансированности и нестабильности внутри министерства, противоречит и Закону Украины «О милиции», Конституции Украины, другим законодательным, а также нормативным актам МВД и международным правовым нормам.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада проголосовала за освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и о назначении на эту должность В.ЦУШКО.

13 декабря Кабинет министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.

15 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие постановлений правительства о назначении семи заместителей министра внутренних дел. Как отмечалось в документе, Президент считает, что эти решения Кабмина “приняты с нарушением конституционных полномочий Президента Украины относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в этой сфере и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Основного Закона Украины, на нарушение Указа Президента Украины от 4 декабря 2006 года № 1025 «О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины», которым предусмотрено согласование с главой государства кандидатур для назначения на должности первого заместителя министра внутренних дел Украины и заместителя министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности данных постановлений Кабинета министров Украины”.