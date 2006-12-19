Олийнык: Цушко подал сигнал преступному миру
Нардеп уверен, министр поступил неразумно
Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) предлагает 22 декабря на пленарном заседании Верховной Рады Украины заслушать информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО о массовом освобождении должностных лиц руководящего состава Министерства внутренних дел.
Текст соответствующего проекта постановления ВР зарегистрирован в парламенте.
В комментарии УНИАН С.ОЛИЙНЫК отметил, что массовое увольнение заместителей министра внутренних дел на протяжении короткого срока свидетельствует о внедрении политического подхода к кадровой политике в МВД. Это, подчеркнул депутат, является недопустимым, поскольку является “сигналом для преступного мира” и приведет к росту уровня преступности и ухудшения криминогенной ситуации в государстве.
С.ОЛИЙНЫК напомнил, что во время представления новоназначенный министр В.ЦУШКО заявил, что в кадровых назначениях будет руководствоваться двумя критериями – профессиональностью и честностью сотрудников. По этому поводу депутат отметил, что в такой короткий срок с 1 по 13 декабря (с момента назначения министра до принятия решения об увольнении его заместителей – УНИАН) В.ЦУШКО не мог провести кадровые изменения государственных служащих высшего ранга, исходя именно из профессионального аспекта, и проверить их соответствие указанным критериям и принципам.
Кроме того, С.ОЛИЙНЫК утверждает, что заявления об освобождении по собственному желанию заместители министра писали под давлением, о чем свидетельствует и их “оптовый” характер. Более того, С.ОЛИЙНЫК, ссылаясь на собственную информацию, заявляет о том, что заявления на освобождение “отобраны” и у других руководителей разных подразделений МВД, и о существовании “какого-то тайного списка почти из 380 лиц, которые запланированы на увольнение во всей структуре МВД”, в том числе в регионах. “Такая масштабная ротация является абсолютно неприемлемой”, - отметил С.ОЛИЙНЫК.
Он подчеркнул, что политизация МВД, кроме того, что приведет к расбалансированности и нестабильности внутри министерства, противоречит и Закону Украины «О милиции», Конституции Украины, другим законодательным, а также нормативным актам МВД и международным правовым нормам.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада проголосовала за освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и о назначении на эту должность В.ЦУШКО.
13 декабря Кабинет министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.
15 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие постановлений правительства о назначении семи заместителей министра внутренних дел. Как отмечалось в документе, Президент считает, что эти решения Кабмина “приняты с нарушением конституционных полномочий Президента Украины относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в этой сфере и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Основного Закона Украины, на нарушение Указа Президента Украины от 4 декабря 2006 года № 1025 «О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины», которым предусмотрено согласование с главой государства кандидатур для назначения на должности первого заместителя министра внутренних дел Украины и заместителя министра внутренних дел Украины.
Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности данных постановлений Кабинета министров Украины”.