Азаров уповает на мудрость Ющенко

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет доработанный закон о государственном бюджете на 2007, принятый сегодня Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам.

«Хочется надеяться, что Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) проявит присущую ему мудрость, ответственность и подпишет бюджет», - сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что в таких случаях Президент должен стоять на позициях государства, а не на позициях советников, которые подталкивают его к дальнейшей конфронтации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, учтя предложения профильного комитета. За принятие закона в целом проголосовали 245 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале.