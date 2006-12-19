БЮТ не будет голосовать за бюджет

Блок Юлии Тимошенко не будет поддерживать проект бюджета -2007.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, те изменения, которые предложили представители парламентской коалиции, не решают никаких серьезных социальных вопросов.

«Фактически это тот же бюджет, единственное, что они под нашим давлением сделали, это ограничили пенсии депутатов Верховной Рады. Это и все достижения, которые сегодня предлагают рассмотреть», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что этого недостаточно, поэтому фракция БЮТ приняла решение не голосовать за бюджет, поскольку он остается антисоциальным.

В то же время депутат также добавил, что страну без бюджета оставлять очень опасно. По его словам, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда заинтересованы в том, чтобы бюджет не был принят.

«Это им позволит в ручном режиме распределять финансовые ресурсы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.