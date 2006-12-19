Поведение Калашникова признали недопустимым

Верховная Рада Украины признала поведение народного депутата от фракции Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА в конфликте с журналистами телеканала СТБ недопустимым и требующим осуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 374 народных депутата из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент признал, что инцидент между журналистами СТБ и О.КАЛАШНИКОВЫМ имеет признаки препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Верховная Рада призвала Генеральную прокуратуру способствовать завершению расследования прокуратурой города Киева соответствующего уголовного дела.

До этого ВР отказалась внести в текст постановления пункт об отчете генпрокурора.

За это проголосовали только фракции «Наша Украина» и БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала роботе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты.

14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

15 декабря Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросу препятствования профессиональной деятельности журналистов СТБ со стороны народного депутата О.КАЛАШНИКОВА внесла на рассмотрение парламента проект постановления, в котором предложила депутатам признать поведение О.КАЛАШНИКОВА недопустимым и требующим осуждения.