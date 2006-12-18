Ющенко ликвидировал еще одну должность
18:59, 18 декабря 2006Политика
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Документ - на официальном сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Игоря КОЛИУШКО от должности советника Президента Украины — Руководителя Главной службы политики институционного развития Секретариата Президента Украины в связи с ликвидацией должности.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. И.КОЛИУШКО был назначен советником Президента Украины – руководителем Главной службы политики институционного развития Секретариата Президента Украины 1 декабря 2005 года.
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