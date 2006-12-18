Янукович возглавил рейтинг счастливчиков

Эксперты называют премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА наиболее удачным политиком 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Успехи В.ЯНУКОВИЧА в течение года оценили 48 респондентов. Второе место занял Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, за него «проголосовал» 31 эксперт. На третьем месте – лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО с 29 голосами, четвертым идет экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, которого поддержали 19 опрошенных, и завершает пятерку первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, за которого проголосовали 10 экспертов.

Пятерку политических неудачников возглавляет Президент Виктор ЮЩЕНКО – его политические промахи отметили 52 эксперта. Следом за ним идут экс-лидер «Народного Союза Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ (27 опрошенных) и присутствующие в предыдущем списке А.МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО (14 опрошенных). На последнем месте этой пятерки эксперты разместили народного депутата от НСНУ Петра ПОРОШЕНКО (13 опрошенных).

Исследование проводилось 17 ноября – 1 декабря. Было опрошено 75 журналистов, политологов и социологов.