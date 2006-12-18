Янукович нашел способ бороться с откатами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что децентрализация власти является одним из механизмов для преодоления коррупции среди чиновничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе выступления на заседании Совета Федерации профсоюзов Украины.

«Децентрализация власти крайне необходима. Каждый год при формировании бюджета возникает вопрос, куда направлять средства – в министерства или регионы? Чем больше средств будет направляться в регионы, тем более эффективно они будут использованы, потому что в регионах лучше знают, куда их направить и как их использовать. Механизм направления средств в регионы не даст возможности откатам, которые существуют в центральной власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что правительство намерено во всех министерствах проводить мониторинг использования бюджетных средств. «Мы ищем каждую копейку, а когда средства попадают в руки чиновникам, то они придумывают схемы, как их украсть. Это очень большая проблема. Чем больше средств в регионах – тем меньше соблазна у чиновников воровать из бюджета», - добавил он.