Хорошковского уволили

Решение принято на заседании наблюдательного совета "Интера"

Валерий ХОРОШКОВСКИЙ освобожден от должности председателя наблюдательного совета АОЗТ “Украинской независимой ТВ-корпорации” (телеканал “Интер”). Об этом сообщается в № 295 бюллетеня “Ценные бумаги Украины”. Решение принято 11 декабря с.г. на заседании наблюдательного совета общества. Согласно обнародованной информации, В.ХОРОШКОВСКИЙ не имеет своей доли в уставном капитале корпорации. Справка УНИАН. В.ХОРОШКОВСКИЙ был избран председателем наблюдательного совета телеканала “Интер” 17 сентября 2005 года. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 декабря 2006 г. своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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