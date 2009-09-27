Попытка вернуть Крым силой обернется для России серьезными последствиями

Попытка Кремля вернуть силовым путем Крым обернется для России «серьезными последствиями».

Такое мнение УНИАН высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир ЕВСЕЕВ, комментируя внесение поправок в закон «Об обороне», регламентирующем использование российской армии за территорией РФ.

«Украина на Западе, в частности в США, рассматривается как чрезвычайно важное государство и если Россия решится на использование силы по возврату Крыма, то последствия будут во много раз серьезней, чем последствия после августа 2008 года», - сказал В.ЕВСЕЕВ.

В то же время, по его мнению, опасения украинской политической элиты не обоснованы, потому что поправки в закон «Об обороне», которые будут приняты в ближайшее время, являются недостаточными для ввода войск.

«Например, кого-то из граждан РФ обидели в Грузии, но представить, что из-за этого будут введены российские войска в эту страну, нереально», - сказал он.

В.ЕВСЕЕВ уверен, что для ввода российских войск нужны более серьезные основания.

«Вносимые поправки не меняют процедуру ввода войск – для этого как и раньше нужно решение Совета Федерации. Говорить, о том, что происходит что-то экстраординарное, неправильно. Я считаю, что этот закон можно было принять 16 лет назад», - сказал В.ЕВСЕЕВ.