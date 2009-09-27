Попытка вернуть Крым силой обернется для России серьезными последствиями
Объясняет российский эксперт
Попытка Кремля вернуть силовым путем Крым обернется для России «серьезными последствиями».
Такое мнение УНИАН высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир ЕВСЕЕВ, комментируя внесение поправок в закон «Об обороне», регламентирующем использование российской армии за территорией РФ.
«Украина на Западе, в частности в США, рассматривается как чрезвычайно важное государство и если Россия решится на использование силы по возврату Крыма, то последствия будут во много раз серьезней, чем последствия после августа 2008 года», - сказал В.ЕВСЕЕВ.
В то же время, по его мнению, опасения украинской политической элиты не обоснованы, потому что поправки в закон «Об обороне», которые будут приняты в ближайшее время, являются недостаточными для ввода войск.
«Например, кого-то из граждан РФ обидели в Грузии, но представить, что из-за этого будут введены российские войска в эту страну, нереально», - сказал он.
В.ЕВСЕЕВ уверен, что для ввода российских войск нужны более серьезные основания.
«Вносимые поправки не меняют процедуру ввода войск – для этого как и раньше нужно решение Совета Федерации. Говорить, о том, что происходит что-то экстраординарное, неправильно. Я считаю, что этот закон можно было принять 16 лет назад», - сказал В.ЕВСЕЕВ.