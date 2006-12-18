Тимошенко пересмотрит меню Ющенко и Януковича

Блок Юлии Тимошенко инициирует проведение закрытого заседания лидеров фракций Верховной Рады относительно преодоления политического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня на Согласительном совете председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ согласился с необходимостью проведения такого заседания.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что после того как на этом заседании будет выработан алгоритм выхода из политического кризиса, тогда нужно будет, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ приобщились к урегулированию политического кризиса, сложившегося в Украине. По ее словам, для этого можно было бы провести заседание “круглого стола”.

Лидер БЮТ считает, что сегодня в Украине наблюдается «полномасштабный политический кризис». По ее словам, свидетельством этого является отсутствие принятого госбюджета на 2007 год и риск того, что страна может остаться без этого документа.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что на сегодняшний день происходит «полный хаос в силовых структурах». «Министерство внутренних дел воюет с Секретариатом Президента, и не могут нормальным легитимным образом назначить заместителей», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на сегодняшний день в СБУ «нет легитимного руководителя, и неизвестно, когда он появится».

По ее словам, Министерство обороны Украины «постоянно лихорадит», поскольку в подвешенном состоянии остается вопрос с министром.

«Жаль, что Министерство иностранных дел постоянно находится в состоянии боевых действий», отметила также лидер БЮТ. По ее словам, министра не пускают на заседания правительству, и, по ее информации, «выстраивается план, как выводить за руки министра иностранных дел даже из помещения министерства».

«В таком хаосе и в такой дестабилизации страна еще никогда не жила», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что политический кризис на сегодняшний день уже такой, когда ведется «уже не «холодная», а «горячая» война между Президентом, премьер-министром и их секретариатами. И в этой войне практически участвует кризисное большинство в Верховной Раде».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этой ситуации оппозиция хочет сделать все для урегулирования политического кризиса. «Мы не можем допустить, чтобы два высоких руководителя государства практически съедали на завтрак, обед и ужин авторитет страны в мире, стабильность страны», - подчеркнула лидер БЮТ.

По ее словам, потому на Согласительном совете сегодня было предложено провести закрытое совещание с руководителями всех фракций парламента, а затем и “круглый стол” с участием Президента и премьера.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена в необходимости немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором был бы рассмотрен вопрос о преодолении политического кризиса.