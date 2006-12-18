Наша Украина собирает подписи за отмену политреформы

Фракция «Наша Украина» проводит сбор подписей под представлением в Конституционный Суд относительно неконституционности принятого решения о проведении политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о сроке направления такого представления.

По словам П.ПОРОШЕНКО, сегодня главным вопросом является согласование с Блоком Юлии Тимошенко соответствующего представления в Конституционный Суд. Он напомнил, что согласно решению съезда «Народного Союза Наша Украина», фракция «Наша Украина» должна обратиться в КС по поводу неконституционности принятия решения по политреформе. В то же время П.ПОРОШЕНКО не назвал конкретного количества подписей, которые уже собраны, а также отказался прогнозировать, когда такое представление может быть направлено. По его словам, сегодня необходимо «качественно отработать этот документ». При этом, по его словам, представление по поводу неконституционности решения по политреформе будет рассмотрено не раньше весны будущего года.