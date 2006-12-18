Янукович считает, что Ющенко - непрогнозируемый

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о том, что указы Президента принимаются непредвиденно и непрогнозируемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе выступления на заседании совета Федерации профсоюзов Украины.

«Все, что касается актов Президента, мы не знаем, как они готовятся. Мы не ожидаем указов Президента и не знаем, под что они принимаются, а в указах всегда есть исполнитель, и как правило, это правительство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что парламентская коалиция, правительство и парламент работают «прозрачно».

«Законы принимаются прозрачно, работает регламент правительства, работает регламент парламента, и все решения проходят необходимые процедуры и экспертные оценки, а при необходимости – и общественные дискуссии», - пояснил он.

Вместе с тем глава правительства рассчитывает, что в ближайшее время будет разработан механизм сотрудничества между всеми ветвями власти. «Последняя встреча Президента с парламентской коалицией дала нам надежду, что мы создадим до принятия необходимых законов (в частности, закона о Кабмине – УНИАН) временный механизм сотрудничества», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.