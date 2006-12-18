Наша Украина занялась неблагодарной работой

«Народный Союз Наша Украина» рассматривает возможность объединения НСНУ с рядом правых партий.

Об этом председатель Совета НСНУ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» от 18 декабря 2006 года.

«Скажу честно, я очень активно провожу переговоры по этому поводу. С Народным рухом Украины, с Украинской народной партией, с Конгрессом украинских националистов, с "Собором", с "Порой"... Речь идет об объединении либо в конфедерацию, либо в единую партию», - сказал В.БАЛОГА.

"Пока нет четких решений. У них проходят съезды, заседания, они только определяют свои позиции. Со сроками возможного объединения тоже нет ясности. Это очень неблагодарная работа», - добавил он.

В.БАЛОГА напомнил, что после выборов 2002 года тоже велись разговоры об объединении правых партий в одну политическую силу, но тогда дальше разговоров дело не пошло.

«Но я знаю, что рано или поздно произойдет партийная структуризация. Останется четыре-пять партий, которые будут доминировать», - уверен он.

Говоря о сотрудничестве с Блоком Юлии Тимошенко, В.БАЛОГА отметил: "Мы сотрудничаем с "Батькивщиной", но сегодня не ведем никаких переговоров об объединении".