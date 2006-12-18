МВД отказывается подчиняться Ющенко

Как известно, в минувшую пятницу Президент своим указом приостановил действие постановлений правительства о назначении заместителей министра внутренних дел. Напомним, что на минувшей неделе был сменен весь руководящий состав МВД. Первым заместителем главы МВД был назначен Михаил Корниенко. Премьер также подписал постановления о назначении шестерых новых заместителей министра внутренних дел . Президент подчеркивает, что, подписав данные постановления, Кабинет министров нарушил его указ, предусматривающий согласование кандидатур на должности первого заместителя и заместителей министра внутренних дел с главой государства. "Указанные решения Кабинета министров приняты в нарушение конституционных полномочий президента",– говорится в подписанном Виктором Ющенко документе. С просьбой рассмотреть вопрос относительно соответствия постановлений правительства основному закону президент обратился в Конституционный суд (КС).

Между тем Министерство юстиции пришло к выводу, что указ Виктора Ющенко, согласно которому все назначения на руководящие должности в МВД и других силовых ведомствах должны согласовываться в СП, был издан "с превышением предоставленных ему (президенту) Конституцией полномочий". "В связи с этим Министерство юстиции считает необходимым предложить президенту признать указ утратившим силу, воздержавшись от исполнения его положений",– говорится в юридическом заключении Минюста.

В МВД исполнять указ главы государства не намерены. "Все люди, представленные министром, выполняют свои функции в полном объеме",– сообщил Ъ руководитель департамента по связям с общественностью МВД Константин Стогний. Он отметил, что указ президента, регулирующий порядок назначения заместителей главы МВД, в настоящий момент находится на рассмотрении в КС и до вынесения судом вердикта принятые на минувшей неделе кадровые решения отменяться не будут. "Как министр будет выполнять свои функции, если не он будет формировать аппарат своих заместителей? Политические вопросы должны решать политики, а милиционеры ориентированы на своего начальника. Если министр дал команду, они должны ее выполнять",– заявил Стогний.

Советник президента по юридическим вопросам Николай Полуденный убежден, что в МВД сознательно игнорируют указы главы государства. "Когда кто-то отказывается исполнять обязанности, возложенные на него нормативно-правовыми актами, это, мягко говоря, называется правонарушением, за которое должностное лицо должно нести ответственность",– сказал Полуденный. По его словам, тот факт, что указ, согласно которому назначения на руководящие должности в ряде министерств должны быть согласованы с главой государства, находится на рассмотрении КС, не приостанавливает действие этого документа. "Пока Конституционный суд не признал этот указ неконституционным – будь добр, выполняй его. Иначе каждый начнет говорить, что не будет исполнять законы, которые считает неконституционными",– возмутился Николай Полуденный.

КоммерсантЪ-Украина