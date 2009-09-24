Москаль еще и приплачивает за право работать главным милиционером Крыма?

За месяц работы на должности заместителя министра внутренних дел Украины – начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ не получил ни копейки, зато внес в кассу ГУМВД Украины в АР Крым деньги в сумме три тысячи гривень, о чем прилагается справка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД, отметив, что «обещание о работе на безоплатной основе начальник ГУ МВД Украины в АР Крым выполнил, кроме того, уплатил за использование им имущества ГУ МВД Украины в АР Крым».

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Г.МОСКАЛЬ заявил, что Партия регионов пытается лишить его полномочий народного депутата Украины и должности начальника Крымской милиции – заместителя министра внутренних дел.

По его данным, 10 сентября Регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы в суд о принудительном лишении Г.МОСКАЛЯ депутатских полномочий. Материалы перед направлением в суд должен подписать председатель ВР Украины.

Г.МОСКАЛЬ считает неправомерным решение Регламентного комитета лишить его депутатских полномочий до рассмотрения иска по делу Анатолия МОГИЛЁВА, освобожденного Кабинетом министров от должности начальника Крымской милиции. Г.МОСКАЛЬ заявил, что 19 августа Кабмин назначил его начальником милиции автономии – заместителем МВД, а уже через несколько дней Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску А.МОГИЛЕВА, который считает незаконным правительственное распоряжение о своем освобождении. Слушание по делу назначено на 24 сентября.