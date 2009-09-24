В БЮТ поняли, что регионалы хотят довести ситуацию до абсурда

Народные депутаты из фракции БЮТ убеждены, что фракция Партии регионов, блокируя работу Верховной Рады, реализует сценарий роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что БЮТ всегда выступал против разрушения парламента и парламентаризма, но то, что происходит, приведет к уничтожению парламента.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что все предложения, которые были высказаны во время согласительного совета, отвергались фракцией Партии регионов. «Когда Партия регионов стала требовать голосования карточками, стало понятно, что ситуацию хотят довести до абсурда и до роспуска парламента. Мы знаем, что такая задача поставлена, мы владеем этой информацией достоверно. И говорим откровенно, что парламент будет распущен, и блокирование будет до тех пор, пока этого не произойдет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.