Совет Европы против назначения Карпачевой?

Омбудсмен не имеет права представлять ни одну политическую силу.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ, передает “5 канал”.

"Наш опыт демонстрирует - омбудсмен эффективно работает лишь тогда, когда он независим, включая независимость от политических сил, поскольку не имеет права представлять ту или иную часть общества”, - подчеркнул Т.ХАММАРБЕРГ. В ноябре Верховная Рада освободила Нину КАРПАЧЁВУ от должности Уполномоченного по правам человека из-за избрания в парламент депутатом. Н.КАРПАЧЁВА является членом фракции Партии регионов. В то же время сейчас она продолжает выполнять обязанности омбудсмена до сложения присяги нового.

На этой неделе председатель Верховной Рады внес в парламент снова кандидатуру Н.КАРПАЧЁВОЙ на должность уполномоченного по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЁВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок.

Н.КАРПАЧЁВА занимала должность Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.

13 декабря лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила намерена вносить кандидатуру на должность омбудсмена.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отказалась назвать конкретную фамилию, объясняя это тем, что окончательное решение будет принято на заседании фракции БЮТ.

14 декабря парламентская фракция “Наша Украина” на заседании поддержала предложение Президиума партии относительно кандидатуры известного правозащитника, руководителя Украинской Хельсинской группы Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного Верховной рады по правам человека.