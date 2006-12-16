Гайдука сделали слабее Порошенко

Президент Виктор Ющенко отменил указ 2005 года, которым он усилил полномочия секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сказано в указе президента от 15 декабря, сообщают Украинские новости.

В указе от 8 февраля 2005 года Ющенко предоставил право секретарю СНБО принимать участие в заседаниях Кабинета министров, а также вносить кандидатуры на должности в правоохранительных органах, Вооруженных силах и других военизированных формированиях, назначение которых проводит президент.

Секретарь СНБО также имел право предлагать президенту кандидатуры судий, членов Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судий, которых назначает президент; согласовывать кандидатуры руководителей правоохранительных органов Крыма, Киева и Севастополя; согласовывать проекты актов президента о присвоении высших воинских, специальных званий и классных чинов.

Позднее указом от 22 сентября 2005 года Ющенко сократил часть увеличенных полномочий, в частности, передал от секретаря СНБО Секретариату президента полномочия подавать президенту кандидатуры на должности судий, членов Высшего совета юстиции и членов Высшей квалификационной комиссии судий.

Он также передал Секретариату президента от секретаря СНБО функции согласования проектов указов президента о присвоении высших воинских и специальных званий и классных чинов.

Указ от 8 февраля вызвал много критики и обвинений в превышении полномочий. Сначала Компартия обратилась с просьбой к Конституционному Суду признать неконституционным этот указ, а потом еще 50 депутатов Рады подали в КС аналогичное обращение.

10 октября Ющенко освободил Владимира Горбулина от временного исполнения обязанностей секретаря СНБО и назначил на эту должность Виталия Гайдука.

Украинская правда