Мороз: намерения обойти Конституцию обречены на провал

Намерения обойти Конституцию Украины обречены на провал, пишет председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в статье, опубликованной в газете «Голос України» (№239 от 16 декабря).

Как отмечает А.МОРОЗ, Конституцию необходимо совершенствовать, в то же время это должен делать «парламент и никто другой».

По его словам, при этом Верховная Рада может привлекать к этому процессу всех заинтересованных и будет анализировать законодательные инициативы от Президента Украины, правительства и депутатов.

«Однако это не означает, что функции парламента может брать на себя любой институт власти, а среди них и Президент», - считает А.МОРОЗ.

Он отмечает, что Президент Украины для подготовки своих предложений должен создавать разные «коллективы специалистов, но они не могут иметь ни названия, ни статуса конституционной комиссии» (Президент Виктор ЮЩЕНКО инициировал создание конституционной комиссии – УНИАН).

По мнению А.МОРОЗА, делается попытка «создать видимость законности там, где ее не существует, напустить псевдоправового тумана, чтобы за его завесой путем неконституционного референдума вернуться к авторитаризму».

А.МОРОЗ считает, что провал ожидают и намерения “по поводу роспуска парламента, досрочных выборов, блокирования бюджетного процесса (чтобы искусственно создать основания для недовольства населения), противодействия принятию законов о Кабмине, временных следственных комиссиях».