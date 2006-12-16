Шуфрич попросил помощи у журналистов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ исключает факты охоты высокопоставленных чиновников в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Чернобыле.

«Я это исключаю. Я считаю, что это невозможно», - сказал Н.ШУФРИЧ и добавил, что за этот вопрос отвечает профессиональный человек.

В то же время министр отметил необходимость проведения информационной работы с населением относительно запрещения охоты и использования каких-либо предметов из зоны отчуждения. Как сказал Н.ШУФРИЧ, здесь должны работать ученые, чтобы изучить влияние последствий аварии на ЧАЭС на флору и фауну.

Кроме того, министр призвал журналистов сообщать о фактах охоты представителей власти в зоне отчуждения, чтобы он сразу принимал необходимые меры.