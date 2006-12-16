Янукович больше не является заместителем Ющенко

Премьер-министр Украины больше не является заместителем председателя Национального совета по инновационному развитию Украины, говорится в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 15 декабря, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В соответствии с этим документом, из указа о Национальном совете по инновационному развитию Украины от 18 августа исключена норма, что заместителем председателя этого совета является премьер-министр.

Кроме того, определено, что Национальный совет по инновационному развитию отныне не должен заслушивать отчеты об инновационной деятельности руководителей органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, как это было определено раньше.

Нацсовет по инновационному развитию возглавляет Президент Украины.