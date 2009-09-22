Янукович обвинил коммунистов в том, что они помогли коалиции

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что фракция Коммунистической партии Украины помогла коалиции заблокировать рассмотрение законопроектов, касающихся повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он отметил, что фракции коалиции – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина, а также фракция КПУ приняли решение об изменении способа голосования, чтобы законопроект по повышению социальных стандартов не был принят.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, эти фракции знали о том, «что (в сессионном зале парламента) нет необходимого количества депутатов», поскольку некоторые народные депутаты находятся в командировках и на больничных.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если закон о повышении соцстандартов не будет принят, так в бюджете эти нормы не учтут.

Он отметил, что «это технология, изобретена коалицией» для того, чтобы не голосовать за законопроекты.

На вопрос журналистов, будет ли блокировать завтра фракция Партии регионов трибуну ВР, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Я надеюсь, что они (оппоненты “регионалов”) опомнятся» и голосование за данные законопроекты состоится.

Лидер ПР подчеркнул, что завтра утром должно состояться заседание Согласительного совета для согласования позиций фракций.