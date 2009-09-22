Симоненко: регионалы тянут во второй тур выборов Ющенко

Партия регионов отрабатывает сценарий прохождения во второй тур президентских выборов Виктора ЮЩЕНКО, как единственного кандидата, у которого может победить Виктор ЯНУКОВИЧ. Такое мнение лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО высказал в интервью газете «Вечерние вести».

«Меня сегодня тревожит то, что «регионалы» отрабатывают тактику, которая должна обеспечить выход во второй тур ЮЩЕНКО», - заявил главный коммунист Украины.

Он уточнил: «Это можно попытаться решить различными способами. И админресурсом в том числе. Партии регионов выгодно, чтобы с ними во втором туре был Виктор Андреевич, потому как это единственный из всех кандидатов, у которого они могут выиграть».

Кроме того, лидер КПУ считает, что Партия регионов, блокирует работу Верховной Рады, чтобы попытаться сорвать президентские выборы и вначале провести досрочную парламентскую кампанию. «Других мотивов, кроме как сорвать президентские выборы, у Партии регионов нет», - уверен глава КПУ.

«Я лично выдвигал инициативу создать антикризисную коалицию. И по сути дела, мы давали «регионалам» власть в руки. Но они этим не воспользовались. Они постоянно о чем-то договаривались с ЮЩЕНКО, искали «ширку», универсалы подписывали, потом снова «ширку» искали», - напомнил П.СИМОНЕНКО.

«Да, мы тоже за повышение заработной платы и пенсий. Но то, что предлагают они, приведет к еще большей нищете. Ну а их позиция явно подыгрывает гаранту, как бы они ни прятались за свою липовую независимость от Секретариата Президента», - заявил политик. Он убежден, что такова «последовательная позиция ЯНУКОВИЧА вместе с ЮЩЕНКО решать вопросы, которые, в том числе, связаны и с возможной кампанией по срыву выборов».