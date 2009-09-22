Украина заинтересована в улучшении отношений США и России, но...

Украина может приветствовать улучшение отношений Соединенных Штатов Америки и России при условии самоограничения “геополитических аппетитов” российской стороны.

Такое мнение выразил эксперт Института международных отношений Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ на пресс-конференции в УНИАН, комментируя отказ США от размещения стационарных элементов системы противоракетной обороны на территории Польши и Чехии учитывая изменение геополитической ситуации вокруг Украины.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты не отказались от системы противовоздушной обороны в Европе окончательно, а установка компонентов ее наземного базирования перенесена на период после 2015 года.

В то же время, отметил А.ПАЛИЙ, США подчеркивают и заверяют, в первую очередь европейские страны, особенно Польшу и Чехию, что это не отступление перед Россией, а осознанная политика.

“Для Украины все это интересно. Ведь такая позиция Соединенных Штатов способствует усилению давления со стороны России на Украину”, - считает А.ПАЛИЙ.

Как он отметил, если разрядка напряженности в отношениях между Российской Федерацией и США действительно состоится, то Украина должна быть в ней заинтересована, если это не будет осуществляться за счет сдачи Украины под влияние России.

“Для Украины лучшим является рациональное самоограничение геополитических аппетитов России. Чтобы, наконец, руководство этого государства смирилось с существованием Украины и украинского народа. При таких отношениях мы могли бы стать действительно хорошими партнерами для всех и обеспечить национальные интересы”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент США Барак ОБАМА объявил о пересмотре Вашингтоном своих подходов к размещению элементов системы ПРО в Европе, против которых выступала Россия.

В тот же день министр обороны США Роберт ГЕЙТС сообщил, что Америка не отказывается от ПРО в Европе и планирует разместить ее элементы на своих боевых кораблях на юге и севере Европы.